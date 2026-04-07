Малинскую школу в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Ступино продолжается капитальный ремонт здания «Малинской школы», расположенного на улице Школьной. На данный момент степень готовности объекта оценивается примерно в 35%. Завершить все работы планируют в августе 2026 года.

Ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь здания составляет 3039 квадратных метров.

Сейчас на объекте активно ведутся кровельные работы, степень их выполнения превышает 55%. Также проводятся отделочные и фасадные работы: утепление фасада и облицовка керамогранитной плиткой. В ремонте участвуют 52 специалиста и задействованы 2 единицы техники.

В рамках ремонта планируется обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей. Кроме того, будет закуплена новая мебель, а пищеблок подвергнется модернизации.

Изменения коснутся не только самого здания, рассчитанного на 550 учащихся, но и прилегающей территории. Вместо старых дорожек планируется укладка нового асфальта и обустройство современных спортивных площадок.