В Малине завершается капитальный ремонт школы

В поселке Малино городского округа Ступино подходит к концу капитальный ремонт школы. В здании на улице Школьной, дом 10, идут последние отделочные работы.

Маляры красят стены, специалисты монтируют навесные потолки и устраняют мелкие недочеты. На третьем и втором этажах завершается генеральная уборка: сотрудники подрядной организации снимают защитную пленку с дверей, убирают следы скотча, моют окна и полы.

Параллельно идет сборка мебели: вешалок для раздевалки, стеллажей для книг, шкафов, столов для учителей и ученических стульев с партами. Готовую мебель уже расставляют в чистых классах.

Территория школы тоже преображается. Здесь идут работы по благоустройству: создается «пирог» для укладки асфальта на внутренние дороги и тротуары. Уже завершили нанесение асфальтобетонного покрытия на спортивное ядро и полосу препятствий. Идет устройство закладных под установку столбов уличного освещения.

Как отметил начальник участка Павел Шнырев, на объекте задействовано 43 человека и 5 единиц техники. Общая строительно-монтажная готовность составляет 92%. Работы идут согласно графику, и обновленная школа встретит учеников в начале учебного года.