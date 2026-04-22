В мае откроют движение по временному мосту на реке Щетинке

На реке Щетинке, разделяющей деревню Становище и село Осташево, строители продолжают работу по обустройству временного моста. На текущий момент на объекте уже установили перила по обеим сторонам переправы. Специалисты приступили к приварке площадок для крепления отбойников.

Как рассказали мостовики, перила изготовили прямо на месте ремонта и закрепили их основательно. Пока идет подготовительный этап к капитальному ремонту основного моста, специалисты начали переукладку сетей связи. Теперь линии будут проходить в подземном коллекторе длиной 168 метров, соединяющем берега Щетинки, а не по опорам вдоль моста.

Движение по временному мосту планируют открыть в мае. Он обеспечит транспортное сообщение по двум полосам и пешеходные проходы на время капитального ремонта основного путепровода. Завершить его строители планируют до конца 2026 года.