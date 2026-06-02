В мае КФХ Подмосковья получили более 216 гектаров земли без торгов

В течение мая Министерство имущественных отношений Московской области предоставило крестьяно-фермерским хозяйствам свыше 216,3 гектаров сельскохозяйственных земель в семи округах региона без проведения торгов.

«Восемь участков сельхозземли муниципальной и неразграниченной собственности предоставлены семи фермерским хозяйствам региона», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Фермерские хозяйства получили землю для развития растениеводства, скотоводства, пчеловодства, животноводства и выращивания сельскохозяйственных культур в городских и муниципальных округах Шатура, Богородский, Луховицы, Серпухов, Волоколамский, Серебряные Пруды и Ступино.

Больше всего земли досталось фермерствам в городских и муниципальных округах Серебряные Пруды — 145,9 га, Серпухов — 35,4 га и Шатура — 16,2 га.

Как отмечают в Минсельхозе Московской области, предоставление земель без торгов способствует вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий и поддерживает развитие фермерских хозяйств. Это позволяет аграриям расширять посевные площади и повышать эффективность работы.

Дополнительным инструментом остаются субсидии на культуртехнические мероприятия и другие меры господдержки, информация о которых доступна на [портале](https://moyapk.mosreg.ru/finsupport) «Мой АПК».

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на [региональном портале](https://uslugi.mosreg.ru/services/16476) Госуслуг.