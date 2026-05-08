График движения поездов на Савеловском направлении МЖД изменится в мае
В мае скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК. В связи с изменениями компания назначила компенсационные автобусы.
По будням до 15 мая:
- От станции Вербилки отправление в 13:30 с остановками: платформа Запрудня (13:45), Темпы (13:55), Мельдино-1 (14:03), Автобусная остановка «2-й участок» (14:08), Карманово (14:13), Станция Большая Волга (14:20), Станция Дубна (14:30).
- От станции Дубна отправление в 14:40 с остановками: станция Большая Волга (14:50), Карманово (14:57), автобусная остановка «2-й участок» (15:02), Мельдино-1 (15:07), Темпы (15:15), платформа Запрудня (15:25), станция Вербилки (15:40), автовокзал Дмитров (16:20).
По будням 18–22 мая:
- От станции Вербилки отправление в 13:30 с остановками: платформа Запрудня (14:25), Темпы (14:35), Мельдино-1 (14:43), автобусная остановка «2-й участок» (14:48), Карманово (14:53), станция Большая Волга (15:00), станция Дубна (15:10).
- От станции Дубна отправление в 14:15 с остановками: станция Большая Волга (14:25), Карманово (14:32), автобусная остановка «2-й участок» (14:37), Мельдино-1 (14:42), Темпы (14:50), Платформа Запрудня (15:00), Станция Вербилки (15:15).
Фактическое время отправления может меняться в зависимости от дорожной ситуации. Для проезда нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.