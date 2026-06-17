Более 3 млн рублей за вред лесному фонду взыскали в Подмосковье в мае

В мае 2026 года общая сумма средств, поступивших в счет возмещения вреда лесному фонду за нарушение Правил санитарной безопасности, превысила три миллиона рублей.

Больше всего правонарушений зафиксировали на территории Звенигородского, Истринского, Подольского, Бородинского и Наро-Фоминского лесничеств.

Значительная часть средств поступила от нарушителей в добровольном порядке. Это свидетельствует о повышении правовой культуры и сознательности граждан и организаций.

Комитет лесного хозяйства подчеркнул, что загрязнение леса отходами, ухудшение санитарного состояния лесных насаждений и другие нарушения лесного законодательства влекут за собой не только административную ответственность, но и обязанность полностью возместить причиненный вред.

Комитет лесного хозяйства продолжит активно выявлять нарушения и взыскивать ущерб.