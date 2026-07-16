В Лыткаринской больнице установили новое эндоскопическое оборудование

Лыткаринская городская больница получила современные колоноскопы фирмы «OLYMPUS». Новые аппараты оснащены узкоспектральным NBI-режимом, который помогает детально обследовать слизистую кишечника. Благодаря этому врачи могут раньше выявлять и удалять мелкие образования.

Заведующий УЗИ-отделением, врач-эндоскопист Сергей Айвазян отметил, что новый аппарат удобен в работе и позволяет оказывать жителям высококвалифицированную помощь. С помощью оборудования врачи уже провели более 100 операций, в том числе выявили два злокачественных образования. Пациенты были вовремя направлены на операцию, что предотвратило распространение опухоли.

Доктор рекомендует людям старше 45 лет проходить колоноскопию каждые пять лет. Исследования проводят в стационаре по направлению от хирурга или терапевта.

Кроме того, больница получила новые моечные машины для автоматической очистки эндоскопов. После каждого пациента оборудование проходит несколько циклов обработки, и новая система делает этот процесс быстрее и надежнее.

В ближайшее время в больницу доставят оборудование для гастроскопии. Это позволит проводить обследования и операции еще более качественно.