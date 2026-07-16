В Лыткарино сцену Дворца культуры «Мир» оснастят по современным требованиям

Во Дворце культуры «Мир» в Лыткарине обновят сцену. Специалисты займутся верхней механикой и установят новое световое и звуковое оборудование. Это позволит проводить концерты и спектакли на современном техническом уровне.

Одним из главных этапов станет замена верхней механики. По словам специалиста по оснащению сцены Дениса Пястуна, электрические лебедки позволят безопасно и быстро поднимать, опускать и менять декорации.

Постановочное освещение адаптируют как для театральных постановок с мягким теплым светом, так и для концертных программ с динамическими световыми эффектами. Кроме того, оборудование позволит точечно подсвечивать артистов и декорации.

Сейчас специалисты разрабатывают систему звука, которая обеспечит равномерное звучание по всему залу.

Подрядная организация завершает демонтаж временной кровли, после чего приступит к монтажу постоянной кровли и ремонту фасада. Одновременно рабочие продолжают внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей и монтаж вентиляции.