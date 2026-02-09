В Лыткарино проведут капитальный ремонт тепловых пунктов и котельных

В 2026 году в городском округе Лыткарино сотрудники «Лыткаринской теплосети» проведут капитальный ремонт семи центральных тепловых пунктов: ЦТП №1, 1а, 3 на первом квартале, №2 — на втором, №5 на Спортивной улице и №19 и 19а на Коммунистической. В рамках работ будет произведена замена теплообменников и насосного оборудования, а также ремонт помещений и кровли.

В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2026 год запланирован капитальный ремонт котла №1. Специалисты заменят трубную и газовую части, а также автоматику управления. Котел будет введен в эксплуатацию до начала следующего отопительного периода.

Кроме того, в 2026 году будет произведен капитальный ремонт котельных №5 в Детском городке «ЗИЛ» и №6 на Набережной улице.

На 2027 год запланировано строительство двух блочно-модульных котельных в микрорайоне №6. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома, социальные учреждения и предприятия города, особенно в периоды зимних холодов.