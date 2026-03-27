В Лыткарино прошел финал чтений «Сила света»

В городе Лыткарино на заводе оптического стекла, который входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», состоялся финал 11-х чтений «Сила света».

Участие в мероприятии приняли 29 школьников из местных образовательных учреждений. Они защищали свои исследовательские проекты в двух возрастных категориях и трех номинациях: «Великие открытия и изобретения в оптике», «Оптические приборы на службе человеку», «Космическая техника и наземные комплексы для исследования Земли и Вселенной».

Члены жюри оценивали выступления по способности завладеть вниманием аудитории и доходчиво донести мысль. Особое внимание уделялось практической части — вкладу участника в разработку выбранной темы.

Заведующая отделом «Планетарий» Лыткаринского историко-краеведческого музея Марина Казанцева отметила высокий уровень выступлений и сильную практическую часть у многих участников.

Почетный гость — Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Артемьев — поделился с ребятами своими впечатлениями о профессии и о том, каково это — видеть Землю из космоса. Встреча завершилась автограф-сессией, где каждый смог сделать фото с космонавтом.

На всероссийском конкурсе «Швабе: сила света» город представят Максим Плешаков, Дмитрий Потемкин, Глеб Иванов и Дмитрий Ковалев. Для ребят это возможность не только продемонстрировать таланты, но и повысить шансы при поступлении в лучшие вузы страны.