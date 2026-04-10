В Лыткарине осуждена женщина за попытку сбыть наркотики в крупном размере

Люберецкий городской суд вынес приговор в отношении 33-летней Мустельер Делис Елены. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц, в крупном размере.

Суд установил, что осужденная получила от соучастника координаты тайника с наркотическим средством. Затем она изъяла наркотики, расфасовала их в индивидуальные упаковки и сбывала на территории Москвы и Московской области через тайники-закладки. Координаты закладок осужденная фотографировала и отправляла куратору.

Преступная деятельность подсудимой была пресечена в июне 2025 года сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд приговорил виновную к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также был конфискован мобильный телефон осужденной, который она использовала при совершении преступления.

Приговор суда в законную силу не вступил.