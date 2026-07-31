В Лыткарине началось строительство производственно-логистического центра

Лыткаринский мясоперерабатывающий комбинат приступил к возведению нового производственно-логистического центра на территории индустриального парка. Проект станет продолжением развития предприятия и позволит запустить новые производственные мощности.

На первом этапе строители возводят административно-бытовой корпус с офисами и помещениями для управленческого персонала. Затем планируется строительство склада-холодильника для хранения мясного сырья и производственного корпуса для выпуска сырокопченых и сыровяленых колбас.

Технический директор ЛМПЗ Иван Егоров отметил, что параллельно с производственными мощностями будет развиваться научно-исследовательская инфраструктура. Лаборатории обеспечат технологическое сопровождение пищевого производства. После производственного корпуса начнется строительство лабораторного исследовательского комплекса. Завершит проект логистический центр площадью около десяти тысяч квадратных метров.

Полностью реализовать проект планируют за полтора года. Объекты будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Новая площадка позволит предприятию выйти в новый для него сегмент и выпускать около трехсот тонн фасованной сырокопченой и сыровяленой продукции в месяц.