В Лыткарине досрочно выполнили план ремонта дорог на 2026 год

В городском округе Лыткарино завершился ремонт дорог, который проходил в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Всего в ходе работ дорожники заменили более 4,3 километра покрытия на шести дорогах. На двух региональных дорогах ремонт уже практически завершен, осталось нанести разметку. На четырех муниципальных дорогах работы также подходят к концу.

«Всего дорожники заменили более 4,3 км покрытия на шести дорогах в Лыткарине в рамках программы текущего ремонта, обеспечив комфортный проезд жителей к домам, местам притяжения и объектам инфраструктуры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональной сети специалисты Мосавтодора обновили более 2,7 километра дорожной одежды на участке улицы Парковой и Тураевского шоссе. Это обеспечило удобный проезд до парков, школ, детских садов, политехнического колледжа, поликлиники, больницы и других важных объектов. Также был отремонтирован участок улицы Колхозной.

На муниципальной сети всего обновили более одного километра покрытия, уложив асфальт на Проектируемом проезде №2, улицах Коммунистической и Сафонова, а также на дороге на территории детского городка ЗИЛ.