Восемь участков дорог отремонтируют в Лыткарине к концу года

Работы по капитальному ремонту дорожного продолжаются в Лыткарине. До конца года здесь обновят восемь участков муниципальных и региональных дорог.

В порядок приведут более четырех километров дорожного полотна. Работы уже завершили на улицах Спортивной, Октябрьской, Лесной и Степана Степанова, также отремонтировали подъездную дорогу к гаражному кооперативу № 52. Там восстановили дорожную разметку.

Сейчас дорожные работы ведутся в микрорайоне 6 — около храма Петра и Павла и гимназии № 4. Также предстоит отремонтировать участок на улице Ленина и обновить там пешеходный переход. На Пионерской обновят тротуар.