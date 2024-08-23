Восемь участков дорог отремонтируют в Лыткарине к концу года

Пресс-служба администрации г. о. Лыткарино
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

Работы по капитальному ремонту дорожного продолжаются в Лыткарине. До конца года здесь обновят восемь участков муниципальных и региональных дорог.

В порядок приведут более четырех километров дорожного полотна. Работы уже завершили на улицах Спортивной, Октябрьской, Лесной и Степана Степанова, также отремонтировали подъездную дорогу к гаражному кооперативу № 52. Там восстановили дорожную разметку.

Сейчас дорожные работы ведутся в микрорайоне 6 — около храма Петра и Павла и гимназии № 4. Также предстоит отремонтировать участок на улице Ленина и обновить там пешеходный переход. На Пионерской обновят тротуар.

Кроме того, в городском округе отремонтировали асфальт на тротуарах и во внутриквартальных проездах четырех дворов, обустроили две пешеходные дорожки вблизи социальных объектов.

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Sina Schuldt/dpa

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