В Лыткарине впервые прошел Кубок по стрельбе из пневматического оружия

В городском округе Лыткарино впервые состоялся Кубок Московской области по стрельбе из пневматического пистолета и карабина. В состязаниях приняли участие свыше ста спортсменов из десяти регионов страны, включая Москву, Московскую, Тульскую, Рязанскую, Костромскую, Тверскую, Запорожскую, Челябинскую, Воронежскую области, а также Республику Северная Осетия — Алания.

Участники выполняли десять огневых упражнений уровня чемпионата России. Упражнения были сложными и включали стрельбу из неустойчивого положения, в движении и по движущимся мишеням, а также работу на разных дистанциях — по ближним и дальним целям.

Руководитель регионального отделения Федерации практической стрельбы России по Московской области Борис Крейндлин отметил, что соревнования стали отборочным этапом для сборной Московской области и подготовкой к таким турнирам, как Первенство и Чемпионат России по пневматическим дисциплинам.

Подсчет очков велся по принципу: количество попаданий делится на время, затраченное на упражнение. Чем выше получившееся число, тем выше место в таблице. Все участники старательно выполняли задания и стремились к победе.