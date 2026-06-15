В Лыткарине строят новую производственную площадку

В индустриальном парке городского округа Лыткарино идет строительство новой производственной площадки для компании ООО «Максстрой». На текущий момент на объекте уже завершены бетонные работы и монтаж металлоконструкций. Подрядчики продолжают засыпку щебнем, трамбовку и подготовку к заливке полов.

Следующим этапом станет обшивка каркаса здания сэндвич-панелями. Параллельно строители приступят к прокладке инженерных сетей. Первый этап проекта планируют завершить к концу четвертого квартала 2026 года.

По словам начальника строительного участка ООО «Максстрой» Глеба Литвинюка, проект включает и второй этап — строительство административно-бытового комплекса. Он займет три этажа, площадь каждого составит 600 квадратных метров. Полную готовность комплекса ожидают в третьем квартале 2027 года.

На новой площадке планируют наладить выпуск металлоконструкций и крупногабаритных изделий. После запуска предприятия здесь появится более ста рабочих мест.