В Лыткарине прошла акция по очистке берега карьера Волкуша

В День эколога в городе Лыткарино прошла акция «Вода России». Ее поддержали активисты, представители администрации, депутатского корпуса, «Молодой гвардии» и Общественной палаты. Мероприятие провела эколидер, член Всероссийского движения «Экосистема» от Московской области Алла Селезнева.

Участники акции очистили от мусора береговую линию карьера Волкуша. Они собрали пластиковые бутылки, крышки, фантики и другой мусор.

По словам Аллы Селезневой, подобные мероприятия особенно важны для подрастающего поколения. Они воспитывают чувство ответственности, патриотизма и любви к своей малой родине и стране в целом.

Акция «Вода России» проходит ежегодно по всей стране и объединяет тысячи добровольцев.