В Лыткарине прошел муниципальный этап всероссийских физкультурных соревнований

На стадионе второго корпуса гимназии №7 в городе Лыткарино состоялся муниципальный этап Всероссийских физкультурных соревнований «Вызов первых». Победители представят город на региональном этапе.

В каждой команде было по пять человек: три юноши и две девушки. Школьники соревновались в семи дисциплинах: бег на 100 метров, эстафета, поднятие корпуса из положения лежа, прыжки в длину, челночный бег, вышибалы и гибкость. Лучшие результаты в каждом виде приносили очки. Судьи суммировали баллы и определили призеров.

По итогам соревнований бронзовые медали завоевала команда гимназии №4, серебро — у гимназии №7, золото — у школы №2.

Член судейской комиссии Игорь Барсуков отметил: «Все участники хорошо подготовлены, но в спорте побеждают сильнейшие».

Соревнования организовали в честь Дня пионерии.