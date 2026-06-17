В Лыткарине продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Мир»

В городском округе Лыткарино на улице Ленина, 2А продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Мир». Сейчас подрядчик завершает демонтаж внутри здания, параллельно рабочие наносят новую штукатурку, прокладывают инженерные сети и монтируют вентиляцию.

В июле на объекте начнут работы по кровле, укреплению фундамента и обновлению фасада. К ноябрю строители планируют закрыть контур здания, чтобы зимой продолжить внутреннюю отделку без остановки работ.

После ремонта ДК «Мир» получит обновленный внешний вид, а внутри появятся более современные и удобные пространства. Проект также включает благоустройство территории вокруг здания.