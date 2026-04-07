В Лыткарине представили работы художников-пленэристов

В городе Лыткарино начала свою работу выставка, посвященная православной архитектуре. На ней представлено более тридцати произведений авторов из Москвы, Подмосковья, Тулы, Краснодара и других регионов России. Особенность этих работ в том, что все они созданы на пленэре: художники писали акварелью, пастелью и маслом прямо на природе, не используя фотографии.

На выставке можно увидеть изображения храмов из разных уголков страны, включая местную заснеженную усадьбу Петровское. Есть картины, созданные во время Рождественской службы в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Тимашево Калужской области. Авторов благословил отец Антоний, позволив писать во время службы.

Как отметила президент Творческого Союза «Искусство Без Границ», член Ассоциации художников-пленэристов Елена Морозова, главная цель авторов — показать красоту Родины.

После завершения выставки участники приняли участие в мастер-классе, где рисовали акрилом форзицию — первые желтые цветы весны. Каждый участник, независимо от уровня подготовки, смог унести с собой собственную картину.