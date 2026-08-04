В Лыткарине началась подготовка к выборам в Государственную и Московскую областную думы

В городском округе Лыткарино стартовали подготовительные мероприятия к выборам депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Жители уже могут оформить заявления о голосовании по месту нахождения в Многофункциональном центре (МФЦ) и в территориальной избирательной комиссии.

Подать заявление можно и дистанционно через портал «Госуслуги». Для тех, кто не сможет посетить участок лично, предусмотрены дополнительные опции. До 14 сентября граждане могут подать заявку на дистанционное электронное голосование. С 10 сентября начнется прием заявлений на голосование на дому для жителей, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участок самостоятельно.

Кроме того, заработала горячая линия для ответов на вопросы, связанные с процедурой голосования. Следующий этап подготовки — поквартирный обход членами участковых избирательных комиссий для информирования жителей о порядке проведения выборов.

В городском округе сформировано 23 избирательных участка, при этом помещения для голосования размещены в 11 зданиях. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября — ежедневно с 8:00 до 20:00.

Председатель территориальной избирательной комиссии г. о. Лыткарино Елизавета Родионова подчеркнула, что главная задача организаторов — обеспечить каждому избирателю возможность реализовать свое право голоса в максимально комфортных и безбарьерных условиях.