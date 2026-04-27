В Лыткарине городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада

В городском округе Лыткарино из-за сильного снегопада активно работают городские службы. На данный момент расчисткой города заняты шесть специализированных бригад.

Дорожные службы оперативно выехали на трассы и пешеходные маршруты для устранения последствий непогоды. Техника убирает снег с дорог, тротуаров и дворов. Рабочие занимаются распиловкой и вывозом поваленных веток и деревьев, которые мешают движению транспорта и пешеходов.

Погода остается нестабильной. Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, не парковаться под деревьями и убирать машины с проезжей части. Пешеходам следует быть предельно внимательными на тротуарах и при переходе дорог из-за наледи.

Синоптики прогнозируют сохранение метели, ухудшение видимости и шквалистого западного ветра до конца дня.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в нештатную ситуацию, сообщите по телефону 112.