В Лыткарине этим летом отремонтируют школы и детские сады

В городском округе Лыткарино этим летом пройдут ремонтные работы в образовательных учреждениях. Всего планируют обновить шесть школ и семь детских садов.

В первом корпусе школы №2 отремонтируют актовый зал и обустроят новое футбольное поле. Во втором корпусе приведут в порядок спортивный зал, кровлю и установят новое освещение на стадионе.

Во втором корпусе гимназии №4 капитально отремонтируют кровлю. В гимназии №7 в первом корпусе частично заменят оконные блоки, а во втором — обновят покрытие стадиона.

В детских садах также пройдут ремонтные работы. В детском саду №18 обновят кровлю, а в детском саду №19 отремонтируют подвальное помещение. В дошкольном отделении гимназии №4 на Спортивной улице, 3а заменят кровлю, а на улице Ухтомского, 1а отремонтируют подвальное помещение и заменят ограждение. В детском садике «Сказка» заменят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения в подвальном помещении.

Кроме того, детские сады №4 и №14 перепрофилируют в общеобразовательные учреждения. Это позволит убрать вторую смену в гимназии №1 и частично во второй школе.

Заместитель главы округа Евгений Забойкин отметил, что текущие ремонты планируют завершить к 1 сентября, а перепрофилирование — до 31 декабря. Новые школьные корпуса распахнут свои двери 1 сентября 2027 года.