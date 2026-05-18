Луневскую среднюю школу в Химках капитально отремонтируют к 1 сентября

На улице Гаражной, 4а, в поселке Лунево городского округа Химки продолжается капитальный ремонт Луневской средней школы. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса региона, строительная готовность объекта уже превысила 60%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 120 рабочих, 1 единица техники», — сообщила пресс-служба ведомства. Строители завершили демонтажные работы и теперь ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

В здании площадью 8628,2 квадратных метра обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также в рамках капремонта завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.