Луневскую среднюю школу в Химках капитально отремонтируют в этом году

В поселке Лунево городского округа Химки на улице Гаражной, 4а, продолжаются работы по капитальному ремонту «Луневской средней школы». Строительная готовность объекта уже превысила 70%, проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте трудятся 140 рабочих, задействована 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным. Они занимаются ремонтом кровли и фасада, монтируют инженерные коммуникации, благоустраивают территорию вокруг школы.

В здании площадью 8628,2 квадратных метра обновят фасад и входную группу, проведут кровельные и отделочные работы внутри помещений. Также заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта в школу завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.