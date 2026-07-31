В Луневской школе идет капитальный ремонт: готовность — 80%

В Луневской средней школе продолжается капитальный ремонт. Здание состоит из двух корпусов, построенных в 1972 и 1992 годах, и впервые подвергается капитальному ремонту. Работы идут в рамках президентской программы модернизации образовательных учреждений.

Строители почти закончили обновление фасада и монтаж внутренних инженерных сетей. Сейчас специалисты занимаются чистовой отделкой помещений, благоустройством территории и готовятся к пусконаладке инженерных систем. Во внутреннем дворе уже уложено асфальтовое покрытие. Ежедневно на объекте работают более 130 человек.

После завершения работ в школе появятся современные учебные кабинеты, исследовательские и проектные пространства, два спортивных зала, актовый зал, обновленный пищеблок и благоустроенная территория. Также будет оборудован специализированный профильный класс — математической или агротехнологической направленности. Завершить обновление планируют к началу нового учебного года, чтобы 1 сентября школа смогла принять 735 учеников.