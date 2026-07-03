В Луховицкую спортивную школу поступил трактор для ухода за футбольным полем

Луховицкая спортивная школа получила специализированную технику для ухода за искусственным футбольным полем. Трактор был приобретен при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области в рамках программы «Спорт Подмосковья».

Многофункциональный агрегат оснащен широким спектром навесного оборудования. В комплект входят вращающиеся щетки для очистки поверхности от пыли и грязи, разбрасыватели резиновой крошки, мусороподборщики и специальные разуплотнители. Это позволяет проводить полный цикл обслуживания искусственных газонов.

В администрации спортшколы отметили, что регулярный уход за искусственным газоном важен для сохранения его игровых характеристик и безопасности спортсменов. Использование новой техники позволит продлить срок службы поля и избежать дорогостоящего ремонта.

Трактор уже передан ответственным службам и успешно опробован в деле. Кадры тестового выезда на поле демонстрируют высокую эффективность навесного оборудования. Техника отлично справляется с очисткой и рыхлением покрытия. Теперь луховицкие спортсмены могут рассчитывать на качественный газон даже в самый интенсивный тренировочный период.