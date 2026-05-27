В Луховицком районе прошел экологический марафон «Сделаем мир чище, нам в нем жить

В квартале 70 Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» 23 мая 2026 года состоялся экологический марафон «Сделаем мир чище, нам в нем жить». В мероприятии приняли участие семь команд из разных классов Белоомутской средней общеобразовательной школы №1.

Цель марафона — привить подрастающему поколению бережное отношение к природе и привлечь внимание к проблеме сохранения чистоты лесных территорий.

Участникам предстояло ответить на вопросы экологического характера, показать навыки сортировки мусора и принять участие в плоггинг-забеге, во время которого необходимо было убрать территорию леса.

По итогам марафона была очищена лесная территория площадью три гектара, собрано 15 мешков мусора. «Проведение подобных акций помогает воспитывать экологическую культуру у молодежи и напоминает каждому о важности заботы о природе», — отметила участковый государственный инспектор по охране леса Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» Марина Логинова.