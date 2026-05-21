В Луховицком округе в 2026 году проведут капитальный ремонт дорог

В 2026 году производственный комплекс «Луховецкий» запланировал капитальный ремонт трех участков региональных дорог в Луховицком округе. Самый крупный объект будет находиться на трассе М-5 «Урал» в селе Алпатьево, где дорожники обновят покрытие с 7-го по 11-й километр. Площадь ремонта на этом участке превысит 29 тысяч квадратных метров.

Мастер дорожных работ на объекте — Илья Алексеевич Филиппов. Кроме того, покрытие заменят на дороге Ловцы — Дединово с 27-го по 35-й километр и на трассе М-5 «Урал» — Кончаково — Астапово с 4-го по 17-й километр.

Общая протяженность всех участков достигнет 25 километров, а площадь укладки асфальтобетона составит 178 тысяч квадратных метров. Подрядчик также выполнит переустройство посадочных площадок и смонтирует электронное динамическое наружное освещение.

На трассе М-5 «Урал» — Кончаково — Астапово предусмотрены дополнительные работы: устранение пучин, обустройство подходов к остановкам, монтаж пешеходных ограждений и установка новых дорожных знаков.