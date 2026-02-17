В Луховицком авиационном техникуме пройдет классный час о местных героях

16 февраля 2026 года в Луховицком авиационном техникуме состоится классный час «Герой из соседнего двора». Мероприятие организовано в рамках проекта «Разговоры о важном», как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Классный час нацелен на то, чтобы показать значимость вклада жителей родного края в его развитие. Перед студентами выступит журналист и краевед Игорь Селкин. Он известен своими публикациями об истории и культуре региона. На мероприятии он расскажет о поэте Игоре Морозове, авторе сборника «Автомат и гитара».

Ожидается, что мероприятие вызовет интерес у студентов и углубит их знания о местной истории. Участники смогут лучше понять, какой вклад вносят люди, чья деятельность часто остается незамеченной, но оказывает значительное влияние на общество.