В Луховицкой школе № 9 продолжается капитальный ремонт

В Луховицкой средней общеобразовательной школе № 9 в рамках государственной программы и при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» идет капитальный ремонт. На данный момент строительная готовность объекта составляет 40%.

На объекте работают 19 строителей, несколько единиц спецтехники и четыре сотрудника инженерно-технического персонала. Подрядчик уже закончил устройство кровли основного корпуса и ведет финальные работы на кровлях входных групп.

Специалисты занимаются монтажом светопрозрачных конструкций, проводят черновую отделку и штукатурят стены в помещениях и спортивном зале. Начался новый этап — устройство подвальных помещений и подготовка оснований под заливку бетонных полов. Также ведутся работы по гидроизоляции внешних стен по периметру здания.

В ближайшее время планируется начать монтаж вентилируемого фасада, установку кронштейнов, утеплителя и направляющих. Параллельно активно ведутся внутренние инженерные работы по устройству систем вентиляции и электроснабжения.

Работы идут согласно графику, серьезных сложностей на объекте не возникает. Благоустройство прилегающей территории запланировано на август, когда основные строительные процессы перейдут в завершающую стадию. Завершить капитальный ремонт планируется к сентябрю 2027 года.