В Луховицкой больнице продолжается капитальный ремонт терапевтического корпуса

В терапевтическом корпусе Луховицкой больницы идет капитальный ремонт. Работы разделены на два этапа. Первый этап, который включал 60% от общего объема, завершили 30 декабря прошлого года. В обновленную часть корпуса уже заселили пациентов.

Второй этап начался в январе этого года. Сейчас подрядчики занимаются монтажом коммуникационных систем, внутренней отделкой помещений и заменой электропроводки.

Параллельно с работами внутри здания идет благоустройство прилегающей территории больничного городка. Специалисты занимаются планировкой газонов, установкой бордюров и монтажом системы наружного освещения.

Завершить все ремонтные работы планируют до конца текущего года. После этого условия пребывания пациентов в Луховицкой больнице улучшатся, а медицинская помощь станет еще более доступной и комфортной.