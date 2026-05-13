В Луховицах завершают строительство стадиона «Спартак»

В городе Луховицы продолжается активная фаза строительства стадиона «Спартак». Ежедневно на объекте трудятся более сорока человек и задействованы три единицы техники. Специалисты выполняют как внутренние, так и наружные работы.

Инженерные сети готовы почти на семьдесят процентов. Уже смонтированы системы водоснабжения, канализации, электричества и слаботочных линий. Завозят необходимое оборудование, в скором времени приступят к его подключению и установке.

Параллельно ведется чистовая отделка: шпатлевка выполнена на семьдесят процентов, монтаж гипсокартона — на восемьдесят. Завтра на площадку доставят настенную и напольную плитку, после чего отделочники смогут приступить к работе.

Благоустройство территории запланировано на конец месяца. Сейчас специалисты ожидают снижения уровня грунтовых вод, без чего продолжить работы невозможно.