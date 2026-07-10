Тендер на реконструкцию ВЗУ № 2 объявили в Луховицах

В городском округе Луховицы Московской области стартовал процесс выбора подрядчика для реконструкции водозаборного узла № 2. Это станет возможным после проведения соответствующего конкурса.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что объявлен электронный конкурс на выполнение комплекса работ. Он включает в себя инженерные изыскания, подготовку проектной документации и реконструкцию водозаборного узла.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках закупки планируется увеличить мощность узла ориентировочно до 11,340 тысяч кубических метров в сутки.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Луховицы. Завершить работы по объекту планируется в 2028 году.

Актуальная информация по теме закупок и земельно-имущественных торгов ежедневно размещается в канале ведомства в "Максе" «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».