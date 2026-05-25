В Луховицах выберут подрядчика для капитального ремонта ЦТП № 3

В Московской области, в городском округе Луховицы, состоится электронный конкурс для определения подрядчика, который займется капитальным ремонтом центрального теплового пункта № 3.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг по капитальному ремонту центрального теплового пункта, расположенного в муниципальном округе Луховицы Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Информация о конкурсе размещена в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках закупки планируется отремонтировать ЦТП мощностью 5,183 Гкал/ч по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, город Луховицы, улица Жуковского, дом 25б.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются из бюджета Московской области и бюджета городского округа Луховицы. Завершить работы планируется в 2027 году.

