В Луховицах стартовал Туристский слет педагогов

На берегу реки Осетр в городском округе Луховицы проходит одиннадцатый Туристский слет педагогов. В этом году в нем участвуют более 70 команд, представляющих все округа и межрайоны столицы.

Главным судьей соревнований выступает судья Всероссийской категории Дегтярев Алексей Владимирович. Участники слета будут соревноваться в десяти различных дисциплинах, включая спортивные и интеллектуальные конкурсы.

Организаторы мероприятия — Московский центр туризма и городская федерация профсоюзов — уделили особое внимание безопасности. При поддержке Департамента образования города Москвы и Московского профсоюза к работе привлечены службы скорой помощи, медицины катастроф, а также спасатели Главного управления МЧС России по Московской области.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, на мероприятии царит дружелюбная атмосфера, все помогают друг другу. Организаторы надеются, что участники увезут с собой не только новые туристические знания, но и яркие впечатления от слета.