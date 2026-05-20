В Луховицах стартовал слет «Школа безопасности»

19 мая в городском округе Луховицы начался Московский областной слет-соревнование Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель». В мероприятии участвуют 39 команд из 25 муниципальных образований Московской области, в том числе из Балашихи, Домодедова, Королева, Красногорска, Люберцов, Мытищ, Одинцово, Подольска, Химок, Щелково и других территорий. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Слет является традиционным и ежегодным событием, на которое собираются сотни детей со всей Московской области. Они получают шанс продемонстрировать свою силу, научиться командной работе и умению принимать решения в трудных ситуациях.

Программа мероприятия включает в себя испытания по бегу по пересеченной местности, комплексно-силовым упражнениям, поисково-спасательным работам в бассейне и на открытых водоемах, действиям при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, преодолению полосы препятствий, оказанию первой помощи, ориентированию и навыкам выживания. Кроме того, в рамках слета пройдет конкурс представления команды, который оценит творческий подход и сплоченность участников.

Победители регионального этапа в возрастных группах 13–14 и 15–17 лет будут представлять Московскую область на соревнованиях Центрального федерального округа в Смоленской области.