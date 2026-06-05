В Луховицах стартовал ремонт дороги Ловцы — Дединово

В городском округе Луховицы стартовал ремонт асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги «Ловцы — Дединово». Производственный комплекс «Луховицкий» приступает к работам на отрезке с 27-го по 35-й километр, протяженность которого составляет почти 8 километров.

Помимо обновления дорожного покрытия, на этом участке будет проведено переустройство посадочных площадок общественного транспорта и установлены искусственные дорожные неровности.

Также в рамках программы ремонтные работы уже завершены на дороге «М-5 «Урал» — Алпатьево». В планах — комплексный ремонт трассы «М-5 «Урал» — Кончаково — Астапово» с заменой покрытия, устранением пучин, установкой пешеходных ограждений и дорожных знаков. Однако основное внимание сейчас приковано к направлению Ловцы — Дединово, где работы находятся в активной стадии.

Общая протяженность всех трех участков составляет 25 километров, площадь покрытия — 178 тысяч квадратных метров.