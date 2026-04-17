В Луховицах провели рейды по пожарной безопасности

В городском округе Луховицы прошли межведомственные проверки садоводческих товариществ. Представители надзорных органов встретились с владельцами участков, чтобы напомнить им о правилах пожарной безопасности в преддверии теплого сезона.

Сейчас на участках разрешено сжигать листву и сухие ветки, но только в яме, которая должна быть вырыта на расстоянии не менее 15 метров от построек. Альтернативой может служить несгораемая металлическая емкость, например, бочка, которую можно размещать в 7,5 метрах от зданий. Для мангалов требуется дистанция в 5 метров, а сухую растительность в радиусе двух метров вокруг них необходимо полностью убрать.

Однако уже с 20 апреля 2026 года на территории Московской области и Луховицкого округа вступит в силу особый противопожарный режим. Он подразумевает полный запрет на любое использование открытого огня: нельзя будет жечь костры ни в ямах, ни в бочках, а также жарить шашлыки на мангалах.

Жителей призывают заблаговременно убрать сухостой и не рисковать, чтобы избежать крупных ландшафтных пожаров.