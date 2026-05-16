В Луховицах прошла акция по восстановлению лесов

В подмосковных Луховицах успешно завершилась ежегодная акция, направленная на восстановление лесных массивов в регионе. На протяжении разных лет мероприятие меняло свои названия, но его основная цель — обновление лесов на территории Московской области — остается неизменной.

Задача акции заключается в увеличении численности молодых деревьев, так как старые и больные растения ежегодно подвергаются вырубке. Организаторы также стремятся привлечь внимание молодого поколения к проблеме сохранения лесов и познакомить участников с такими мероприятиями.

Посадки проводились на двух участках, каждый площадью 0,2 гектара. В ходе акции было высажено около 700-800 саженцев. Приживаемость на данной территории оценивается как хорошая и составляет примерно 60-70%.