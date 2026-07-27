В Луховицах прошел турнир по петанку для участников проекта «Активное долголетие»

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Луховицах 25 июля состоялся областной турнир по петанку. В нем приняли участие представители проекта «Активное долголетие» из тринадцати муниципальных образований Московской области.

Петанк — это игра, которая требует точности, координации движений и концентрации внимания. Она помогает развивать мелкую моторику, тренировать глазомер, поддерживать мышечный тонус и вестибулярный аппарат. Турниры по петанку создают возможность для общения и обмена опытом в доброжелательной атмосфере.

Организаторы турнира в Луховицах подготовили для участников тематические площадки с мастер-классами: танцевальная зумба, творческий мастер-класс и спортивный корнхол. Эти активности помогли участникам разогреться, раскрыть свои художественные способности и попробовать еще один вид активного досуга.

По результатам соревнований первое место заняла команда из Раменского, второе — из Домодедова, третье — из Подольска. Победители и призеры получили заслуженные награды, но главный итог турнира — это яркие эмоции, новые знакомства и укрепление дружеских связей между округами Подмосковья.

Директор социального центра «Луховицкий» Анатолий Иванович Сухогузов отметил: «Каждое такое событие — наглядный пример для тех, кто еще сомневается, стоит ли присоединяться к проекту „Активное долголетие“. Участники турнира своим примером доказывают: спорт доступен в любом возрасте, а жизнь после шестидесяти может быть насыщенной, яркой и полной впечатлений».

Адрес клуба «Активное долголетие»: Московская область, городской округ Луховицы, улица Советская, строение 9Б. Контакты: 8(496)632-15-24.