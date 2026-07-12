В Луховицах прошел шестой забег с препятствиями «Стальная птица — 2026»
В Луховицах на базах отдыха «Росинка» и «Старт» состоялся шестой открытый забег с препятствиями «Стальная птица — 2026». Участниками стали спортсмены из Москвы, Рязани, Обнинска, Долгопрудного, Балашихи, Люберец, Коломны, Раменского, Егорьевска, Луховиц, Воскресенска, Зарайска и Озер. Всего в забеге приняли участие 165 человек.
В командной гонке победу одержал коллектив «Спорт Эталон». Серебряным призером стала команда «Апачи лямые», а бронзовые награды завоевала команда «Так нельзя». Приз зрительских симпатий получила команда «Три столицы».
Организаторы соревнований выразили благодарность Сергею Матвееву и Ксении Матвеевой из Коломны за помощь в организации и проведении мероприятия.