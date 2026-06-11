В Луховицах продолжается капитальный ремонт стадиона «Спартак»

На стадионе «Спартак» в городском округе Луховицы продолжаются работы по капитальному ремонту. На объекте задействовано 52 человека и одна единица спецтехники.

На данный момент выполнено 62% от общего объема работ, включая самые сложные технологические этапы. Ведутся отделочные работы, укладка плитки завершена на 60%. Подрядчик приступил к благоустройству территории: частично выполнены прогулочные дорожки и монтаж освещения.

Поле уже отсыпано — это один из самых сложных этапов обустройства. Также завершены работы с картоном на стенах ферм. Ожидается поставка настенной плитки: несколько помещений уже полностью готовы.

Работы ведутся с расчетом на завершение к сентябрю текущего года.