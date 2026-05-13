В Луховицах продолжается капитальный ремонт школы № 9

В муниципальном округе Луховицы активно ведется капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 9. Ежедневно на объекте работают 27 человек, задействовано несколько единиц спецтехники. Весь необходимый материал уже доставлен на строительную площадку.

На первом и втором этажах здания рабочие завершили устройство перегородок. Сейчас они занимаются монтажом каркаса для последующей отделки гипсокартоном и СМЛ-панелями. Параллельно ведется оштукатуривание и выравнивание стен, подготавливая их к покраске.

Завершаются кровельные работы, в частности, гидроизоляция кровли. Подрядчик планирует закрыть этот этап в ближайшие две недели.

Также строители приступили к устройству инженерных сетей. Ведутся электромонтажные работы, прокладка вентиляционных систем и монтаж инженерных коммуникаций в подвальном помещении.

Все работы выполняются строго в соответствии с графиком. Завершить капитальный ремонт школы планируется в установленные сроки.