Школу № 9 в Луховицах капитально отремонтируют к сентябрю

В городе Луховицы на переулке Учебном идет капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 9. На данный момент выполнено 40% от общего объема работ. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Обновление образовательного учреждения проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время ведутся работы по устройству стен и перегородок, штукатурке поверхностей, монтажу оконных блоков и кровельного покрытия. Параллельно выполняются электромонтажные работы и прокладка системы вентиляции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание школы имеет общую площадь почти 2,7 тысячи квадратных метров. После завершения ремонта оно будет полностью соответствовать современным образовательным стандартам. Для учеников создадут комфортные условия: обновленные учебные кабинеты, просторные рекреации, современные инженерные системы и безопасную пришкольную территорию. В рамках проекта также предусмотрено обустройство спортивного ядра площадью более 4 тысяч квадратных метров. Оно станет местом для занятий физической культурой и спортивных мероприятий.