В Луховицах продолжается благоустройство стадиона «Спартак»

В городе Луховицы продолжаются работы по благоустройству стадиона «Спартак». На объекте специалисты подготавливают прогулочные дорожки к финишной отделке, а футбольное поле уже полностью засыпано и ждет финального покрытия.

На данный момент все опоры освещения установлены, кабели проложены, слаботочные сети для камер и звукового оборудования смонтированы. Подрядчик приступил к завершающей стадии работ — чистовой отделке и финальному благоустройству территории.

Для проведения работ на площадке задействованы гусеничный экскаватор, трактор-погрузчик и две вышки. Всего на объекте трудятся 70 человек и задействовано 4 единицы техники.

Все работы выполняются в соответствии с планом, завершение объекта намечено на 2026 год. График работ не нарушен.