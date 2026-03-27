В Луховицах появится новая детская площадка

На улице Жуковского в городе Луховицы развернулись работы по установке детской игровой площадки. Ранее на этом месте была демонтирована хоккейная коробка.

Начальник отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации муниципального округа Луховицы сообщил, что общая площадь новой детской площадки составит 450 квадратных метров. На ней будет безопасное покрытие и обустроены детские спортивные элементы. Кроме того, проектом предусмотрены монтаж современного освещения и комплексное озеленение территории.

Завершить строительство детской игровой площадки планируется в сентябре 2026 года. Это станет важным шагом в реализации наказов жителей, озвученных в ходе «Прямой линии». Всего от жителей поступило 550 вопросов.