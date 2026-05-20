В Луховицах начался слет «Школа безопасности»

В городском округе Луховицы стартовал Московский областной слет-соревнование Всероссийского движения «Школа безопасности» и Полевой лагерь «Юный спасатель». Эти мероприятия собирают талантливых ребят со всей Московской области, чтобы они могли продемонстрировать свои навыки, силу духа и умение работать в команде.

Участников ждут разнообразные испытания. Им предстоит проявить себя в комплексно-силовом упражнении на выносливость, в кроссе на время, а также в поисково-спасательных работах в бассейне и на открытой акватории. Отдельные этапы посвящены действиям при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, прохождению полосы препятствий, оказанию первой помощи и маршруту выживания в диких условиях. Также команды поборются за победу в творческом конкурсе представления.

Соревнования собирают 46 команд из 29 округов, включая Луховицы, Балашиху, Богородский, Домодедово, Королев, Красногорск, Мытищи, Одинцово, Подольск, Химки, Серпухов и другие муниципалитеты.

Победители регионального этапа в двух возрастных группах — младшей (13–14 лет) и старшей (15–17 лет) — будут направлены для участия в соревнованиях Центрального федерального округа в Смоленскую область, в поселок Красный Бор.