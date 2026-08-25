Стадион «Спартак» в Луховицах реконструируют до конца года

На стадионе «Спартак» в городском округе Луховицы начались работы по укладке искусственного газона на футбольном поле. Мачты освещения уже полностью смонтированы.

Реконструкция старейшего стадиона округа проводится в рамках государственной программы Московской области. Завершить все работы планируют в декабре 2026 года. Ежедневно на площадке трудятся 85 специалистов и задействовано пять единиц техники.

Строители асфальтируют беговую дорожку, устанавливают бортовой камень и шумозащитные экраны, наносят полимерное покрытие на трибуны. В подтрибунном пространстве укладывают плитку, монтируют светильники и оборудуют инженерные сети.

После открытия обновленный «Спартак» станет многофункциональным спортивным комплексом для тренировок и соревнований.