В Луховицах на финишную прямую вышла реконструкция стадиона «Спартак»

В Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак», расположенного на улице Пушкина. Объект обновляют по государственной программе Московской области, и работы вышли на завершающую стадию. Подрядчик приступил к чистовой отделке и благоустройству территории.

На данный момент строители занимаются отделкой внутренних помещений: укладывают плитку, монтируют наливные полы и обшивают стены гипсокартоном. Параллельно ведутся фасадные работы и монтаж инженерных систем. Общая готовность объекта оценивается в 65%.

На стадионе уже возведена крытая трибуна на 1,5 тысячи зрителей. Все опоры освещения установлены, проложены кабели и слаботочные сети для камер и звукового оборудования. Завершается устройство футбольного поля — площадка полностью засыпана и готовится к укладке искусственного покрытия.

В работах задействованы до 70 человек и несколько единиц техники, включая экскаватор, трактор-погрузчик и вышки. Проектом также предусмотрены беговые дорожки, универсальная спортплощадка, парковка и шумозащитный экран. Завершить основные строительные работы планируется к концу 2026 года.